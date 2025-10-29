Bloom Energy Aktie

29.10.2025 16:30:12

Why Bloom Energy Stock Is Powering Higher Today

From a surprisingly good financial report to a wave of analyst upgrades, Bloom Energy (NYSE: BE) is shining bright on investors' radars today. Posting its fourth consecutive quarter of record revenue, Bloom Energy, a leading fuel cell specialist, is seeing its stock touch 52-week highs.As of 11:04 a.m. ET, shares of Bloom Energy are up 22.8%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
