Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
29.10.2025 16:30:12
Why Bloom Energy Stock Is Powering Higher Today
From a surprisingly good financial report to a wave of analyst upgrades, Bloom Energy (NYSE: BE) is shining bright on investors' radars today. Posting its fourth consecutive quarter of record revenue, Bloom Energy, a leading fuel cell specialist, is seeing its stock touch 52-week highs.As of 11:04 a.m. ET, shares of Bloom Energy are up 22.8%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
