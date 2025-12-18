Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
18.12.2025 18:14:41
Why Bloom Energy Stock Popped Today
Bloom Energy (NYSE: BE) stock jumped 7.3% higher through 11:55 a.m. ET Thursday, and it's not hard to guess why.This morning, fellow fuel cell industry company FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL) reported a big earnings beat, sending its shares up more than 36%. Bloom Energy stock, it seems, is simply riding that tailwind created by FuelCell's good news.Image source: Bloom Energy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bloom Energymehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Bloom Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Bloom Energy legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Bloom Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Bloom Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)