Boot Barn Holdings Aktie
WKN DE: A12EFD / ISIN: US0994061002
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06.04.2026 23:57:57
Why Boot Barn Stock Soared on Monday
Specialty shoe and apparel retailer Boot Barn Holdings (NYSE: BOOT) sure was alive and kicking on Monday, as far as its stock was concerned. It was the subject of an analyst upgrade that day, and as a result, its equity rose by more than 10% across the trading session.This hit the headlines early that morning, with Jefferies analyst Corey Tarlow upgrading his recommendation on Boot Barn. He now believes the company rates a buy, one peg higher than his former hold designation. He left his $195 per share price target intact, however. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Boot Barn Holdings Inc
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03.02.26
|Ausblick: Boot Barn veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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28.10.25
|Ausblick: Boot Barn stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Boot Barn Holdings Inc
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