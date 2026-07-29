Ausblick: Boot Barn legt Quartalsergebnis vor

Boot Barn wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,69 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Boot Barn 1,74 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 583,2 Millionen USD – ein Plus von 15,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boot Barn 504,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,56 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,35 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 2,61 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,25 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at