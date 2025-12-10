Braz a Aktie
WKN DE: A3C7N3 / ISIN: US10576N1028
|
10.12.2025 23:03:23
Why Braze Stock Jumped Today
Shares of Braze (NASDAQ: BRZE) popped 18% on Wednesday after the brand engagement platform announced strong third-quarter sales growth and issued a bullish profit forecast.Image source: Getty Images.BrazeAI, the company's suite of artificial intelligence (AI)-powered tools, helps businesses deploy AI models and agents across a wide range of customer touchpoints. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Braze Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
08.12.25
|Ausblick: Braze A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.11.25
|Erste Schätzungen: Braze A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.09.25
|Ausblick: Braze A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.08.25
|Erste Schätzungen: Braze A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)