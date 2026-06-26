Braz a Aktie
WKN DE: A3C7N3 / ISIN: US10576N1028
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26.06.2026 23:29:14
Why Braze Stock Jumped Today
Braze (NASDAQ: BRZE) shares jumped on Friday, finishing the day up 7.4%. The S&P 500 and the Nasdaq Composite finished down 0.7% and 0.5%, respectively. The customer-engagement software company's stock is getting a lift from two main catalysts: a "Buy" rating from Goldman Sachs and a broader rebound in software stocks. On June 24, Goldman Sachs analyst Callie Valenti assumed coverage of Braze with a Buy rating and a $34 price target -- roughly 77% above where the stock had been trading. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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23.03.26
|Ausblick: Braze A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Braze Inc Registered Shs -A-
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