BR a Aktie
WKN DE: A3DEPZ / ISIN: US05601U1051
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05.05.2026 19:27:39
Why BRC (Black Rifle Coffee) Stock Skyrocketed Higher Today
Shares of BRC Inc. (Black Rifle Coffee Company) (NYSE: BRCC), a premium coffee company focused on saving the veteran, active military, and first-responder communities, are soaring 24% higher as of 1 p.m. ET time Tuesday. BRC reported first-quarter earnings yesterday afternoon that sailed past analysts' expectations. Sales grew 21%, and the company reached GAAP breakeven profitability, reporting net income of $0.00 for the quarter. Analysts were expecting a loss of $0.01 and revenue growth of only 9%, so its outsize growth helped prompt today's ballooning share price.While BRC's share price may lead investors to think it is a "penny stock," the company's return to sales growth and improving profitability make it a consumer goods stock worth watching, in my opinion. Over the last year, BRC's retail bagged coffee grew sales by 33%, while the coffee industry grew by 12%. Best yet, despite selling premium-priced coffee, the company's velocity (how quickly its coffee sells) soared to over 101%, meaning it sells more quickly than its cheaper peers -- quite a feat.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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