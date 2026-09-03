Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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03.09.2026 16:45:44
Why Broadcom Stock Dropped Today
Broadcom (NASDAQ: AVGO) stock -- which really needs to get around to updating its ticker symbol one of these days -- tumbled 6.3% through 10:30 a.m. ET Thursday despite beating on earnings last night.Heading into the company's fiscal Q3 2026 report, analysts forecast Broadcom would earn $3.21 per share (non-GAAP) on $29.2 billion in sales. In fact, Broadcom earned $3.32 per share on $29.6 billion in sales. It might not have been a blowout, but it certainly was a beat, so why aren't investors more impressed?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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