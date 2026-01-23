Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
|
23.01.2026 22:46:01
Why Broadcom Stock Fell Today
Broadcom (NASDAQ: AVGO) stock slipped in Friday's trading. The semiconductor company's share price ended the daily session down 1.5% and had been down as much as 3.5% earlier in trading. The S&P 500 closed the day up 0.2%, and the Nasdaq Composite was up 0.6%.Broadcom's valuation today lost ground today in response to an earnings report from another major player in the semiconductor market. Despite the pullback, the stock is still up 33% over the last year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
