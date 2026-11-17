Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
|
17.11.2026 01:44:03
Why Broadcom Stock Got Mashed on Monday
Broadcom (NASDAQ:AVGO) is one of the tech hardware manufacturers spearheading the artificial intelligence (AI) revolution, but you wouldn't know that from its stock's performance on Monday. Investors aggressively traded out of the custom chipmaker's equity, sending it to a nearly 4% loss on a day when the S&P 500 index posted a decline of under 2%. Reallocation into certain peer stocks was a major factor in this, as was an analyst's price target cut.
The shock of the latest Nvidia (NASDAQ:NVDA) developments hasn't yet worn off. This was affecting investor sentiment not only for tech hardware titles, but for the broader industry as a whole.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadcom Corp.
Analysen zu Broadcom Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Wall Street schließt in Rot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street ging es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.