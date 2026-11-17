Broadcom (NASDAQ:AVGO) is one of the tech hardware manufacturers spearheading the artificial intelligence (AI) revolution, but you wouldn't know that from its stock's performance on Monday. Investors aggressively traded out of the custom chipmaker's equity, sending it to a nearly 4% loss on a day when the S&P 500 index posted a decline of under 2%. Reallocation into certain peer stocks was a major factor in this, as was an analyst's price target cut.

The shock of the latest Nvidia (NASDAQ:NVDA) developments hasn't yet worn off. This was affecting investor sentiment not only for tech hardware titles, but for the broader industry as a whole.

Image source: Getty Images.

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