Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
|
07.11.2025 21:01:14
Why Broadcom Stock Is Sinking Today
Broadcom (NASDAQ: AVGO) stock is heading lower in another day of bearish trading for artificial intelligence (AI) companies. The semiconductor specialist's share price is down 2.6% as of 2:45 a.m. ET. Meanwhile, the S&P 500 had fallen 0.4%, and the Nasdaq Composite had sunk 0.5%.Concerns that AI stocks may be in a valuation bubble have continued to shape momentum for the broader market Friday, and a new report on consumer confidence from the University of Michigan is also contributing to pullbacks. While Broadcom stock has seen a pullback from the record high it reached at the end of last month, its share price is still up 48% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadcom Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Broadcom Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.