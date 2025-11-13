Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
13.11.2025 19:14:43
Why Broadcom Stock Is Sinking Today
Broadcom (NASDAQ: AVGO) stock is seeing another substantial pullback amid the backdrop of a broader trend for valuations in the artificial intelligence (AI) space. The company's share price was down 5.5% as of noon ET Thursday. Meanwhile, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) had fallen 1.2%, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) was off 1.8%.Investors are continuing to move out of AI stocks in response to valuation concerns, and Broadcom is among the big names in the category getting hit with sell-offs. Despite the pullback, the connectivity-chip leader's stock is still up 44.5% in 2025 as of this writing. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.