Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
|
08.12.2025 20:04:48
Why Broadcom Stock Popped on Monday
Shares of semiconductor company Broadcom (NASDAQ: AVGO) jumped 3.9% through 1:45 p.m. ET Monday on some positive AI news.According to a report published by The Information late Friday, Microsoft (NASDAQ: MSFT) -- which has been having Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) build its custom-designed artificial intelligence chips -- is now looking to shop this business to Broadcom instead. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!