Broadcom Aktie

WKN: 913684 / ISIN: US1113201073

08.12.2025 20:04:48

Why Broadcom Stock Popped on Monday

Shares of semiconductor company Broadcom (NASDAQ: AVGO) jumped 3.9% through 1:45 p.m. ET Monday on some positive AI news.According to a report published by The Information late Friday, Microsoft (NASDAQ: MSFT) -- which has been having Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) build its custom-designed artificial intelligence chips -- is now looking to shop this business to Broadcom instead. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
