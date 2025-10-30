BYD Aktie

BYD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 15:00:00

Why BYD Has a Real Edge in the Global EV Race

When investors talk about electric vehicles (EVs), Tesla usually dominates the conversation. But behind the scenes, another automaker has been quietly building an empire -- BYD Company (OTC: BYDDY). Once dismissed as just another Chinese carmaker, BYD has turned itself into the world's largest EV producer, and one of the few that's profitable at scale.What sets it apart isn't just its size. BYD's competitive edge lies in three powerful advantages: deep vertical integration, manufacturing scale, and proven leadership.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.mehr Nachrichten