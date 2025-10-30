BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
30.10.2025 15:00:00
Why BYD Has a Real Edge in the Global EV Race
When investors talk about electric vehicles (EVs), Tesla usually dominates the conversation. But behind the scenes, another automaker has been quietly building an empire -- BYD Company (OTC: BYDDY). Once dismissed as just another Chinese carmaker, BYD has turned itself into the world's largest EV producer, and one of the few that's profitable at scale.What sets it apart isn't just its size. BYD's competitive edge lies in three powerful advantages: deep vertical integration, manufacturing scale, and proven leadership.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
