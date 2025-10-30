BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|Zahlen voraus
|
30.10.2025 23:37:00
Ausblick: BYD-Aktie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BYD wird sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,41 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,45 HKD je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 215,21 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 218,85 Milliarden HKD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 42 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,71 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 5,00 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 41 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 910,40 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 830,17 Milliarden HKD im Vorjahr.
