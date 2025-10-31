Caesars Entertainment Aktie
WKN DE: A1C9E4 / ISIN: US1276861036
|
31.10.2025 19:21:00
Why Caesars Entertainment Stock Is Sinking This Week
Shares of Caesars Entertainment Inc (NASDAQ: CZR) fell this week, down 11.4% as of 1:49 p.m. ET on Friday. The move came as the S&P 500 jumped 0.5% and the Nasdaq-100 gained 1.7%.The casino operator saw its stock plummet this week after releasing quarterly earnings that disappointed across the board after a particularly slow season in Las Vegas.Caesars Entertainment badly missed Wall Street expectations earlier this week, reporting a third-quarter loss of $0.27 per share--three times worse than the projected $0.09 loss. Revenue also fell short at $2.87 billion versus estimates of $2.89 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Caesars Entertainment Corp.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.