Why Canopy Growth Stock Popped Today

Canopy Growth Aktie

Canopy Growth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E2FV / ISIN: CA1380357048

12.12.2025 19:03:32

Canopy Growth (NASDAQ: CGC) stock soared 17% through 12:50 p.m. ET Friday on some positive marijuana news out of the White House.As The Washington Post reports, President Trump aims to reschedule pot in the near future. This is not quite "legalization", but it's apparently enough to get marijuana investors excited today. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
