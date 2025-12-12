Canopy Growth Aktie
WKN DE: A3E2FV / ISIN: CA1380357048
|
12.12.2025 19:03:32
Why Canopy Growth Stock Popped Today
Canopy Growth (NASDAQ: CGC) stock soared 17% through 12:50 p.m. ET Friday on some positive marijuana news out of the White House.As The Washington Post reports, President Trump aims to reschedule pot in the near future. This is not quite "legalization", but it's apparently enough to get marijuana investors excited today. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
