CareDx Aktie

CareDx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A118WG / ISIN: US14167L1035

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31.07.2026 23:24:23

Why CareDx Stock Jumped Today

Shares of CareDx (NASDAQ: CDNA) climbed on Friday after the precision medicine diagnostics specialist lifted its full-year sales and earnings forecast. Image source: Getty Images.CareDx's revenue surged 52% year over year to $132 million in the second quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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