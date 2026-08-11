Clean Energy Fuels Aktie
WKN DE: A0MRJL / ISIN: US1844991018
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11.08.2026 22:09:29
Why Clean Energy Fuels Stock Is Soaring Today
With energy prices creeping higher, investors are paying close attention to renewable fuels stocks like Clean Energy Fuels (NASDAQ: CLNE). The company reported second-quarter 2026 financial results this morning, and the market is clearly impressed by its recent performance.As of 2:59 p.m. ET, shares of Clean Energy Fuels are up 6.8%, retreating from an earlier rise of 11.2%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Clean Energy Fuels Corp Shs
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05.08.26
|Ausblick: Clean Energy Fuels vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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22.07.26
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23.02.26
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Analysen zu Energy Fuels IncShs
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