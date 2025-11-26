CleanSpark Aktie
WKN DE: A2PWWQ / ISIN: US18452B2097
|
26.11.2025 23:46:57
Why CleanSpark Stock Was a Monster Winner on Wednesday
What a difference a day can make in the cryptocurrency world. On Wednesday, following a several days-long rout, digital coins and tokens staged an impressive comeback. Swept along with this were a great many cryptocurrency stocks.Happily for CleanSpark (NASDAQ: CLSK) and its investors, the eagerly diversifying Bitcoin (CRYPTO: BTC) miner was among these titles. Fueled by the general crypto sentiment, plus an encouraging earnings report, the company's shares notched a nearly 14% price gain on the day.Just after market close Tuesday, CleanSpark published its full-year fiscal 2025 results, which it described as "transformative."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CleanSpark Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
24.11.25
|Ausblick: CleanSpark gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.09.25
|Kreditdeal mit Coinbase gibt CleanSpark-Aktie Rückenwind (finanzen.at)
|
06.08.25
|Ausblick: CleanSpark stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)