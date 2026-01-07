Cleveland-Cliffs Aktie

Cleveland-Cliffs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DVSM / ISIN: US1858991011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.01.2026 00:58:02

Why Cleveland-Cliffs Stock Got Rocked on Wednesday

One market professional tracking the fortunes of Cleveland-Cliffs (NYSE: CLF) became notably less enthusiastic about its future on Wednesday. As a result, shares of the storied American steelmaker fell by more than 9% in value during that trading session. Analyst Philip Gibbs of KeyBanc set the tone for Cleveland-Cliffs stock well before market open, when he downgraded it to sector weight (read: hold) from his preceding overweight (buy). The pundit noted that the company had surpassed his $13 per share price target. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cleveland-Cliffs Inc.mehr Nachrichten