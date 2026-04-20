Cohu Aktie
WKN: 856506 / ISIN: US1925761066
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20.04.2026 21:18:27
Why Cohu Stock Is Soaring Today
Cohu (NASDAQ: COHU) stock is moving higher in Monday's trading. The tech company's share price was up 7% as of 3:15 p.m. ET. Meanwhile, the S&P 500 was down 0.3%, and the Nasdaq Composite was off 0.4%. Cohu is gaining ground today thanks to bullish coverage from an analyst. With today's pop, the stock is now up roughly 90% across 2026's trading. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Cohu Inc.
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11.02.26
|Ausblick: Cohu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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28.10.25
|Ausblick: Cohu öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Cohu Inc.
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