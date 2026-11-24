Compass Minerals International Aktie
WKN: A0BKZZ / ISIN: US20451N1019
|
24.11.2026 23:46:56
Why Compass Minerals International Stock Rocketed Higher Today
Compass Minerals International (NYSE:CMP) reported fourth-quarter 2026 financial results yesterday after the market closed, and investors expressed their approval of its recent performance -- and its outlook for fiscal 2027 -- during today's market session.
Shares of Compass Minerals ended today's trading session 14.5% higher than yesterday's closing price of $20.33.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Compass Minerals International Inc.
|
22.11.26
|Ausblick: Compass Minerals International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
08.11.26
|Erste Schätzungen: Compass Minerals International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Compass Minerals International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Compass Minerals International Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Compass Group plc
|32,12
|0,09%
|Compass Minerals International Inc.
|21,00
|14,13%
|International Public Partnerships Ltd
|1,41
|1,44%