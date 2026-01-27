CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
27.01.2026 17:55:40
Why CoreWeave Stock is Soaring (Again) Today
Shares of CoreWeave (NASDAQ: CRWV) rallied Tuesday morning, gaining as much as 13.7%. As of 11:51 a.m. ET, the stock was still up 12.7%.The catalyst that sent the artificial intelligence (AI) and neocloud specialist higher was a couple of bullish takes from Wall Street analysts.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu CoreWeave
|
26.01.26
|Nvidia invests $2bn in CoreWeave in new data centre push (Financial Times)
|
11.11.25
|CoreWeave-Aktie trotz Rekordumsatz schwächer: Anleger reagieren enttäuscht auf Prognose (finanzen.at)
|
09.11.25