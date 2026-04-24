Coursera Aktie

Coursera für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QRZ7 / ISIN: US22266M1045

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25.04.2026 00:40:13

Why Coursera Stock Plummeted Today

Coursera (NYSE: COUR) ended Friday's trading deep in the red. The education services company's share price ended the session down 11.6% even though the S&P 500 gained 0.8% and the Nasdaq Composite gained 1.6%. Coursera published its first-quarter results after the market closed yesterday, and the market had a negative reaction to the print. With the pullback today, the stock is now down roughly 28% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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