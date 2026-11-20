Critical Metals Aktie
WKN DE: A2QD57 / ISIN: GB00BJVR6M63
|
20.11.2026 16:07:58
Why Critical Metals Stock Plunged This Week
An updated development roadmap and heavy share dilution from a Greenland mining acquisition sent Critical Metals (NASDAQ:CRML) tumbling 28.7% this week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.
Critical Metals stock changed hands at $3.48 as of the close on Thursday, Nov. 19, down 28.7% from Friday, Nov. 13's close through Thursday, Nov. 19's close. Across those five sessions, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 5.1%, and the Nasdaq-100 was down 5.1%.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Critical Metals PLC Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Critical Metals PLC Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.