Quantum Aktie

Quantum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

01.03.2026 23:28:34

Why D-Wave Quantum Stock Gained This Week

D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) stock managed to close out last week's trading solidly in the green despite a significant pullback in Friday's session. The company's share price ended the stretch up 4%. Meanwhile, the S&P 500 fell 0.4% in the week, and the Nasdaq Composite fell 1%. D-Wave Quantum stock saw gains in the lead-up to its fourth-quarter report. The stock also initially saw gains following its Q4 report, but sell-offs gained steam after the release. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu D-Wave Quantum

