Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
01.03.2026 23:28:34
Why D-Wave Quantum Stock Gained This Week
D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) stock managed to close out last week's trading solidly in the green despite a significant pullback in Friday's session. The company's share price ended the stretch up 4%. Meanwhile, the S&P 500 fell 0.4% in the week, and the Nasdaq Composite fell 1%. D-Wave Quantum stock saw gains in the lead-up to its fourth-quarter report. The stock also initially saw gains following its Q4 report, but sell-offs gained steam after the release. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu D-Wave Quantum
|
26.02.26
|D-Wave Quantum verfehlt mit hohem Verlust die Erwartungen - Aktie dennoch fester (finanzen.at)
|
26.02.26
|Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.01.26
|Quanten-Fusion: D-Wave schluckt Spezialisten Quantum Circuits - Aktie im Blick (finanzen.at)
|
19.01.26
|D-Wave Quantum-Aktie im Aufwärtstrend: Potenzial und Gefahren nach dem kräftigen Kursplus (finanzen.at)
|
16.01.26
|D-Wave-Aktie zeigt Erholungstendenzen: Insiderverkäufe und Übernahme bleiben im Fokus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Nach Partnerschaft mit Quantum Circuits: D-Wave-Aktie im Anlegerfokus (finanzen.at)
|
13.01.26