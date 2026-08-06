D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
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06.08.2026 23:59:39
Why D-Wave Quantum Stock Just Fell
D-Wave Quantum Inc. (NASDAQ: QBTS) shares fell 9.3% on Thursday. The S&P 500 slid 0.2%, and the Nasdaq Composite finished flat.The quantum computing company missed Wall Street's estimates on revenue and earnings in its latest quarterly report.The company reported Q2 results before the market opened on Thursday. Revenue came in at $3.1 million, essentially unchanged from a year ago and short of the $4.1 million analysts were looking for. D-Wave's net loss also missed estimates, coming in $0.13 per share, compared to the $0.09 was expected. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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