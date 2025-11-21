Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
21.11.2025 17:49:41
Why Did Bloom Energy Stock Crash Today?
Many investors believed Bloom Energy (NYSE: BE) was a great way to capitalize on the artificial intelligence (AI) data center boom. The fuel cell manufacturer offered a way to immediately install on-site power generation to support the vast electricity needs of the data center.However, Bloom stock is now crashing as investors shift away from higher-risk growth sectors. That's being driven by questions surrounding whether capital for the data center buildout will continue to materialize. Bloom shares are ending the week on another down note, dropping 13% as of 11:20 a.m. ET. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
