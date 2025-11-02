Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
02.11.2025 18:49:00
Why Did Bloom Energy Stock Rocket Beyond 50% in October?
Bloom Energy (NYSE: BE) hit it out of the park in October, delivering on every metric that matters and forging a multibillion-dollar partnership in the booming artificial intelligence (AI) data center market. That sent the hydrogen stock soaring, and it was trading 57% higher through the month as of this writing.Here's all you need to know about Bloom Energy and the powerful tailwinds that are sending the stock higher and higher.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bloom Energymehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Bloom Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Bloom Energy legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Bloom Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Bloom Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Bloom Energymehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|114,28
|0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.