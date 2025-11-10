Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
10.11.2025 16:19:25
Why Did Bloom Energy Stock Rocket Higher Again in October?
Bloom Energy (NYSE: BE) continues to be the market's artificial intelligence (AI) darling stock. Shares of the designer and manufacturer of on-site fuel cells shot 56.3% higher last month, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.It comes at a time when technology companies and energy suppliers alike are worried about where data centers will find affordable power. Those AI factories require the same electricity capacity as millions of homes, and Bloom Energy fuel cells have emerged as one solution. Electric utilities are scrambling to add capacity, and investors piled into Bloom Energy as an alternative AI investment.The stock has soared by more than 500% so far in 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|108,16
|-2,89%
