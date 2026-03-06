Chipotle Mexican Grill Aktie
WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059
|
06.03.2026 17:46:56
Why Did Chipotle Mexican Grill Stock Drop Today?
Matt Curtis, a Wall Street analyst at DA Davidson, initiated coverage of Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) stock with a buy rating and a $51 price target, reports TheFly.com today. The stock didn't react as you'd expect to the good news, however. It didn't go up. Instead, it fell 3.6% through 11:30 a.m. ET Friday.Why?
