Chipotle Mexican Grill Aktie

Chipotle Mexican Grill für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.03.2026 17:46:56

Why Did Chipotle Mexican Grill Stock Drop Today?

Matt Curtis, a Wall Street analyst at DA Davidson, initiated coverage of Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) stock with a buy rating and a $51 price target, reports TheFly.com today. The stock didn't react as you'd expect to the good news, however. It didn't go up. Instead, it fell 3.6% through 11:30 a.m. ET Friday.Why?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.

mehr Nachrichten