Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
|
23.01.2026 18:51:26
Why Did Lucid Stock Soar This Week?
Lucid Group (NASDAQ: LCID) hopes 2026 is a transformative year for the electric vehicle (EV) maker. After launching only its second vehicle type last year, the company and its shareholders hope to see a meaningful boost to sales volume. Shares are jumping this week on another avenue of progress, however. As of midday Friday, Lucid stock has surged 12% this week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Lucid
