Oklo Aktie

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WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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14.04.2026 19:01:13

Why Did Oklo Power Stock Pop Today?

Shares of small modular (nuclear) reactor-builder Oklo (NYSE: OKLO) stock jumped 6.8% through 12:40 p.m. ET Tuesday -- but not in reaction to anything Oklo did.Instead, shares of this nuclear power stock appear to be reacting to positive news overseas.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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