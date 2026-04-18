QuantumScape Corporation Aktie
WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098
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18.04.2026 18:05:07
Why Did QuantumScape Stock Jump Over 10% This Week?
While off the highs of the week, when it was up nearly 20% since last Friday's close, QuantumScape (NASDAQ: QS) still closed this week 11.6% higher, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Shares of the solid-state battery maker bounced after being down more than 40% year to date and outperformed the Nasdaq Composite index, which also had a strong week, up nearly 7%. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu QuantumScape Corporation
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09.02.26
|QuantumScape-Aktie gefragt: Startschuss für Festkörper-Produktionslinie beim VW-Partner (finanzen.at)
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21.10.25
|Ausblick: QuantumScape stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu QuantumScape Corporation
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