QuantumScape Corporation Aktie

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WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098

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18.04.2026 18:05:07

Why Did QuantumScape Stock Jump Over 10% This Week?

While off the highs of the week, when it was up nearly 20% since last Friday's close, QuantumScape (NASDAQ: QS) still closed this week 11.6% higher, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Shares of the solid-state battery maker bounced after being down more than 40% year to date and outperformed the Nasdaq Composite index, which also had a strong week, up nearly 7%. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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