Serve Robotics Aktie
WKN DE: A3EW4Q / ISIN: US81758H1068
|
05.12.2025 13:28:50
Why Did Serve Robotics Stock Rocket Over 25% Higher This Week?
Serve Robotics (NASDAQ: SERV) stock has been up and down this year. After hitting a 2025 high of about $23 per share, it tanked as low as almost $5. Serve shares now trade at around $13 per share after a 26.7% surge this week as of Friday morning, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.This week's move came after reports surfaced that Commerce Secretary Howard Lutnick has said the Trump administration is focusing on accelerating robot development and has been meeting with robotics industry leaders.
