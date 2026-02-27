Tutor Perini Aktie
WKN DE: A0RM5Z / ISIN: US9011091082
|
27.02.2026 16:39:44
Why Did Tutor Perini Stock Drop Today?
Leading civil construction firm Tutor Perini (NYSE: TPC) stock slid 7.5% through 10:05 a.m. ET Friday morning despite beating analyst forecasts for both sales and earnings last night.Heading into the company's Q4 report, analysts forecast Tutor Perini would earn only $0.62 per share on sales of $1.35 billion. In fact, Tutor earned $1.07 per share, and its sales surpassed $1.5 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Jetzt informieren!
Analysen zu Tutor Perini Corp
Aktien in diesem Artikel
|Tutor Perini Corp
|63,00
|-16,00%
