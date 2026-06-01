ViaSat Aktie

ViaSat für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908189 / ISIN: US92552V1008

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01.06.2026 18:55:17

Why Did Viasat Stock Crash Today?

Viasat (NASDAQ: VSAT) stock, the satellite communications company, tumbled 11.9% through 12:35 p.m. ET Monday. That's the bad news.The good news is that there's no obvious catalyst for the sell-off -- the opposite, actually.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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