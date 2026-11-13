Digital Turbine Aktie

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WKN DE: A14MRK / ISIN: US25400W1027

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13.11.2026 21:07:02

Why Digital Turbine Stock Plunged This Week

An accounting revision covering past revenue-share expenses and shrinking gross margins sent Digital Turbine (NASDAQ:APPS) tumbling this week, eclipsing its second-quarter revenue beat.

Digital Turbine stock changed hands at $7.30 as of the close on Thursday, Nov. 12, down 29.7% this week from Friday, Nov. 6's close through Thursday, Nov. 12's close. Over the same period, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) gained 2.9%, and the Nasdaq-100 was up 4.8%.

Digital Turbine reported fiscal second-quarter 2027 revenue of $178.7 million on Monday, Nov. 9, up 27% year over year and topping consensus estimates of $166.8 million. Adjusted earnings per share reached $0.18, beating estimates by a penny. However, management disclosed an accounting error that understated revenue-share obligations by $3.5 million for the quarter ended June 30, 2026.

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