Dutch Bro a Aktie
WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008
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07.08.2026 19:37:36
Why Dutch Bros Stock Is Plummeting Lower This Week
Shares of quickly growing, hand-crafted beverages chain Dutch Bros (NYSE: BROS) are down 20% this week after the company reported second-quarter earnings on Wednesday. The company grew sales and net income by 32% and 34%, respectively, easily sailing past analysts' expectations. Same-shop sales rose 5.8% during the quarter as well, highlighting that this was not solely expansion-driven growth. Management also raised sales guidance for 2026 to roughly a 29% increase compared to last year.Despite the impressive figures, Dutch Bros' stock dropped as the market wrestled with a couple of surprising new items.The first thing the market seems to be assessing is Dutch Bros' hefty capital expenditures guidance of $350 million to $370 million. While the company is in high-growth mode as it tries to expand from 1,200 locations today to 2,029 by 2029, this new capex outlook represented a 49% increase from 2025 -- surpassing its sales growth this year. That said, this isn't an inherently bad thing. It just means that Dutch Bros is making a bigger bet on its growth opportunities right now, slightly upping its risk-reward potential.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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