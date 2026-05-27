Dycom Industries Aktie
WKN: 877158 / ISIN: US2674751019
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27.05.2026 17:27:17
Why Dycom Industries Stock Exploded Today
Dycom Industries (NYSE: DY) stock soared 29.6% through 11:15 a.m. ET Wednesday after crushing analyst forecasts for fiscal Q1 2027 sales and earnings.Heading into the report, Wall Street had forecast Dycom would earn $2.72 billion on less than $1.7 billion in sales. In fact, Dycom earned $4.42 per share on just under $2 billion in sales -- then raised guidance for the rest of the year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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