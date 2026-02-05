Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
05.02.2026 16:48:09
Why Eli Lilly Stock Just Dropped
One day after reporting Q4 earnings, Eli Lilly (NYSE: LLY) shares tumbled 6% through 10:05 a.m. ET Thursday.Earnings weren't the problem. Lilly beat analyst forecasts for $6.93 per share in profit on sales of $17.9 billion, reporting a $7.54 profit on sales of $19.3 billion instead. (Lilly also gave great guidance, forecasting full-year 2026 earnings between $33.50 and $35 per share.) Investors, however, are reacting negatively to news from Eli Lilly competitor Hims & Hers Health (NYSE: HIMS).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
