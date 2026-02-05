Eli Lilly Aktie

Eli Lilly

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
05.02.2026 16:48:09

Why Eli Lilly Stock Just Dropped

One day after reporting Q4 earnings, Eli Lilly (NYSE: LLY) shares tumbled 6% through 10:05 a.m. ET Thursday.Earnings weren't the problem. Lilly beat analyst forecasts for $6.93 per share in profit on sales of $17.9 billion, reporting a $7.54 profit on sales of $19.3 billion instead. (Lilly also gave great guidance, forecasting full-year 2026 earnings between $33.50 and $35 per share.) Investors, however, are reacting negatively to news from Eli Lilly competitor Hims & Hers Health (NYSE: HIMS).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Eli Lilly

Analysen zu Eli Lilly

04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
Eli Lilly 890,90 2,96% Eli Lilly

08:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:38 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
