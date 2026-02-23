Eli Lilly Aktie

Eli Lilly

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

23.02.2026 16:55:40

Why Eli Lilly Stock Just Popped

Eli Lilly (NYSE: LLY) stock, maker of the Mounjaro and Zepbound GLP-1 weight loss drugs, enjoyed a modest bounce on Monday, rising 3.6% through 10:30 a.m. ET on some good news for Lilly... and some terrible news for rival Novo Nordisk (NYSE: NVO).Image source: Getty Images.Novo Nordisk first: This morning, the Danish drugmaker, and inventor of the semaglutide-based Wegovy and Ozempic GLP-1 drugs, announced clinical trial results of its new drug CagriSema (a 50-50 mix of amylin analog cagrilintide and Novo's semaglutide glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
