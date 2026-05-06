Embecta Corporation Registered Shs When Issued Aktie

Embecta Corporation Registered Shs When Issued für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DGNE / ISIN: US29082K1051

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06.05.2026 02:19:45

Why Embecta Stock Plummeted Today

Embecta (NASDAQ: EMBC) stock crashed Tuesday following the company's latest quarterly report. The medical-device specialist's share price ended the daily session down 57.8%. Before the market opened this morning, Embecta published results for the second quarter of its 2026 fiscal year -- which ended March 31. The company's sales and earnings for the period came in significantly weaker than expected, and investors aren't feeling optimistic about the near-term future. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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