Ausblick: Embecta legt Quartalsergebnis vor

Embecta wird am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,455 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 82,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Embecta soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 265,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 286,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,93 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,34 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,08 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,12 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at