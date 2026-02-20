EPAM Systems Aktie

Why EPAM Systems Sank This Week

Shares of technology consulting firm EPAM Systems (NYSE: EPAM) fell 16.4% this week through Thursday trading, according to data from S&P Global Market Intelligence.EPAM reported earnings on Thursday morning and sold off, even though the company beat expectations on both the top and bottom lines. However, investors appeared less enthusiastic about the company's 2026 forward guidance.Still, after today's sell-off, the consulting firm trades at a very low multiple. Is it an opportunity or a value trap?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
