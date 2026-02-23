ATX und DAX schwächer erwartet -- Hang Seng stark

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften am Montag schwächer tendieren. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich im Monshandel tiefrot.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der ATX 1,0 Prozent auf 5.748 Punkte.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Montag zurück.

Eine Stunde vor Handelsbeginn fällt der DAX um 0,5 Prozent auf 25'126 Stellen.

Die positive Marktreaktion vom Freitagnachmittag auf die Entscheidung des obersten US-Gerichts gegen viele der globalen Zölle der US-Regierung droht damit zu verpuffen. Die EU-Regierungschefs hätten verhaltener auf den Gerichtsbeschluss reagiert als vor einem Monat auf Donald Trumps Drohungen wegen Grönland, betonte Experte Greg Fuzesi von der US-Bank JPMorgan. Zunächst ändere sich faktisch nichts an den Zöllen, die der amerikanische Präsident gegen die EU verhängt habe. Gegenmaßnahmen der EU erwartet Fuzesi daher eher nicht.

ifo-Präsident Clemens Fuest hält das Gerichtsurteil politisch zwar für eine gute Nachricht, warnte in einem Interview mit dem "Handelsblatt" aber vor wachsenden Risiken für die Wirtschaft.

Wenige Stunden, nachdem das oberste US-Gericht am Freitag einen Großteil von Trumps Zöllen auf Basis eines Notstandsgesetzes aus den 1970er Jahren als unzulässig erklärt hatte, kündigte Trump einen weltweiten Zollsatz auf Importe in die USA von 10 Prozent an. Diesen hob er am Folgetag auf 15 Prozent an. Damit schöpft er die Höchstgrenze eines Handelsgesetzes aus den 1970er Jahren, auf das er sich beruft, voll aus. Nun versuchen die EU und andere Länder, die genauen Folgen für die globale Wirtschaft abzuschätzen. Im EU-Parlament ist an diesem Montag eine Sondersitzung des Rechtsdienstes und des Verhandlungsteams, das für ein Zollabkommen zwischen den USA und der EU zuständig war, geplant.

WALL STREET

An den US-Börsen griffen die Anleger am Freitag zu.

Zwar eröffnete der Dow Jones schwächer, jedoch kletterte im Anschluss auf grünes Terrain, wo er den Handel 0,47 Prozent stärker bei 49.625,97 Einheiten beendete.

Der NASDAQ Composite bewegte sich deutlich aufwärts, wogegen er zum Start verloren hatte. Zum Handelende notierte er 0,9 Prozent fester bei 22.886,07 Stellen.

Die Stimmung besserte sich, nachdem der Supreme Court Trumps aggressiver Zollpolitik einen Riegel vorschob. Das Oberste Gericht der USA kam zu dem Entschluss, dass US-Präsident Donald Trump seine Befugnisse überschritten hat, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner zu verhängen.

Mit Sorge schauen die Anleger aber weiterhin gen Nahen Osten. Denn dort konkretisieren sich mögliche Eskalationsstufen. US-Präsident Donald Trump erwägt offenbar einen anfänglich nur begrenzten Militärschlag gegen den Iran, um das Land zur Erfüllung seiner Forderungen nach einem Atomabkommen zu zwingen. Sollte sich der Iran aber weiterhin weigern, Trumps Vorstellungen zur Beendigung seiner Urananreicherung nachzukommen, reagierten die USA mit einer breit angelegten Kampagne gegen Einrichtungen des Regimes - möglicherweise mit dem Ziel, das Regime in Teheran zu stürzen, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Druck auf die Notierungen brachten zudem Daten zum US-Wirtschaftswachstum im Schlussquartal 2025 sowie Inflationssignale. So wuchs die US-Wirtschaft im Schlussquartal weniger als erwartet, während der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, etwas höher lag als gedacht. Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet.

ASIEN

In Hongkong jubeln am Montag die Bullen.

In Tokio findet feiuertagsbedingt (Geburtstag des Kaisers) kein Handel statt. Zuletzt hatte der Nikkei 225 am Freitag 1,12 Prozent tiefer bei 56.825,70 Punkten geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland blieb der Shanghai Composite am Montag aufgrund des chinesischen Neujahrsfest weiterhin geschlossen. Er schloss zuletzt mit einem Minus von 1,26 Prozent bei 4.082,07 Zählern.

Der Hang Seng zeigt sich am Montag unterdessen 2,22 Prozent fester bei 27.000,15 Punkten.

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Montag tendenziell mit Aufschlägen, auch wenn das US-Zollthema für Verunsicherung sorgt. Am Freitag hatte der Oberste Gerichtshof der USA die Trump-Zölle für unrechtmäßig erklärt, weil das dafür bemühte Notstandsgesetz den Präsidenten nicht dazu ermächtige. Inzwischen hat Trump darauf reagiert und neben Schimpftiraden gegen das Gericht angekündigt, den globalen Zollsatz auf 15 Prozent zu erhöhen. Dieser soll viele der Zölle ersetzen, die vom Supreme Court für illegal erklärt wurden. Volkswirte weisen derweil darauf hin, dass die Ankündigungen von Trump manche asiatische Volkswirtschaften in Südostasien nun zunächst sogar besser dastehen lassen als zuvor, weil diese mit besonders hohen Zöllen belegt waren. Die generelle Unsicherheit sei dennoch ein Problem.

In Hongkong befglügeln nach einer Woche Pause wegen der Neujahresfeierlichkeiten die Hoffnungen auf niedrigere Zölle eher. Dazu deuten Daten zu den chinesischen Neujahrsfeiertagen auf eine allgemein robuste Binnennachfrage hin, wie die Citi-Analysten laut Dow Jones Newswires anmerken.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX