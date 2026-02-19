EPAM Systems Aktie
WKN DE: A1JS9Q / ISIN: US29414B1044
|
19.02.2026 16:35:11
Why EPAM Systems Stock Just Crashed
IT consultant EPAM Systems (NYSE: EPAM) stock tumbled 18.4% through 10 a.m. ET Thursday despite beating on both sales and earnings this morning.Heading into the company's Q4 earnings report, analysts expected EPAM to earn $3.16 per share on sales just under $1.4 billion. EPAM actually earned $3.26 per share, and on sales just over $1.4 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
