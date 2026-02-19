EPAM Systems Aktie

EPAM Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JS9Q / ISIN: US29414B1044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 16:35:11

Why EPAM Systems Stock Just Crashed

IT consultant EPAM Systems (NYSE: EPAM) stock tumbled 18.4% through 10 a.m. ET Thursday despite beating on both sales and earnings this morning.Heading into the company's Q4 earnings report, analysts expected EPAM to earn $3.16 per share on sales just under $1.4 billion. EPAM actually earned $3.26 per share, and on sales just over $1.4 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EPAM Systems Inc

mehr Nachrichten