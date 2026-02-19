Etsy Aktie
WKN DE: A14P98 / ISIN: US29786A1060
|
20.02.2026 00:05:26
Why Etsy Stock Popped Today
Shares of Etsy (NYSE: ETSY) climbed on Thursday after the e-commerce platform agreed to sell its secondhand clothing business to eBay (NASDAQ: EBAY). By the close of trading, Etsy's stock price was up more than 9%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
