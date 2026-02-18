Ferroglobe Aktie

WKN DE: A2ACR3 / ISIN: GB00BYW6GV68

19.02.2026 00:25:40

Why Ferroglobe Stock Was a Winner on Wednesday

Numerous investors considered specialty metals and alloys company Ferroglobe (NASDAQ: GSM) a special stock on Wednesday. Following the release of its latest earnings report, an obviously pleased market snapped up the company's shares to power them to a more than 4% gain that trading session. Investors were impressed with how Ferroglobe weathered a tough fourth quarter of 2025. Due to numerous challenges, chiefly the flood of bargain-priced materials into some of its key markets, it suffered a 10% decline in revenue to slightly over $329 million. Yet the analysts tracking the company were expecting a far worse showing, as their consensus top-line estimate was under $294 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Ferroglobe PLC 4,24 0,47% Ferroglobe PLC

